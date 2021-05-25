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Генсек НАТО Йен Столтенберг подтвердил, что Россия оставила у границ с Украиной десятки тысяч своих военных и большое количество техники.

Об этом шла речь во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Калласс, передает УНИАН.

«Хотя Россия отозвала некоторые войска, в Украине, у границ остаются десятки тысяч, а также значительное количество оружия», – отметил Столтенберг.

Генсек Альянса добавил, что Россия продолжает ограничивать судоходство в Черном море, в частности в районе Керченского пролива. Он заявил, что эти агрессивные действия «вызывают серьезную обеспокоенность», пообещав, что НАТО будет сохранять бдительность и продолжит поддерживать своих партнеров.

Как ранее сообщал ForUm, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что войска Южного и Западного военных округов РФ начнут возвращаться с южных рубежей в пункты постоянной дислокации с 23 апреля.

Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил, что Россия начала частичный вывод войск с территории временно оккупированного Крыма. В то же время, отвода войск от восточной границы Украины в Воронежской области так и не наблюдается.
ForUm

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