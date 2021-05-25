В Киеве за минувшие сутки обнаружили 402 больных коронавирусом. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«402 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 12 человек. Всего за период пандемии в городе 5035 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 204 678», - сообщил Кличко.

Заболели 228 женщин в возрасте от 20 до 86 лет и 157 мужчин в возрасте от 32 до 82 лет. А также 7 девочек в возрасте от 2 до 17 лет и 10 мальчиков от 9 месяцев до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 63 больных коронавирусом, а также 103 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 3264 человека. В общем коронавирус преодолели 150 195 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 103, в Святошинском - 88 и в Голосеевском районе - 49 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на утро 25 мая в Украине зафиксировано 2608 новых случаев заболевания COVID-19.