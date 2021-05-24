Укрзализныця запускает современный трехвагонный дизельный поезд ДПКр № 807/808 «Прикарпатский экспресс» сообщением Ивано-Франковск - Киверцы через Львов и Луцк.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе компании, этот поезд соединит сразу три туристические регионы на западе Украины, предоставляя возможность гражданам и гостям страны посетить, в частности, Моршин, который был почти лишен удобного железнодорожного сообщения.

Поезд будет курсировать с 29 мая ежедневно, кроме среды, и будет проходить через Калуш, Долину, Моршин, Стрый, Львов, Подзамче, Радехов, Стоянов, Горохов и Луцк. Поезд будет отправляться из Ивано-Франковска в 15:20, прибывать в Луцк в 23:30 (в 23:50 - в Киверцы).

В обратном направлении «Прикарпатский экспресс» будет отправляться с 31 мая ежедневно, кроме среды и четверга. Отправление из Киверцы в 5:14 утра (в 5:30 из Луцка), прибытие в Ивано-Франковск в 13:38.

Каждый четверг он будет курсировать по маршруту Львов - Ивано-Франковск (отправление из Львова в 9:59, прибытие в Ивано-Франковск в 13.38) через города Стрый, Моршин, Долина и Калуш. А со 2 июня по средам поезд № 807/808 будет курсировать между Киверцы и Львовом (отправление из Киверцы в 5:14, прибытие во Львов в 9:51). Обслуживать маршрут будет украинский дизель-поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагоностроительного завода.

Он оборудован розетками, системой кондиционирования воздуха и комфортный для пассажиров с инвалидностью.

Ранее, в 2019 году, он курсировал в столице по маршруту Kyiv Boryspil Express. В связи с коронакризиском, из-за уменьшения пассажиропотока по этому направлению, его начали эксплуатировать как экспресс по маршруту станция им. Т. Шевченко - Черкассы. Теперь на этом маршруте его заменил рельсовый автобус Pesa 620М.