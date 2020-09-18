Руководство АО «Укрзализныця» решило перевести 3-вагонный экспресс ДПКр-3, который доставлял пассажиров из центрального железнодорожного вокзала Киева в аэропорт Борисполь в экспресс-режиме, на одно из региональных направлений.

Об этом сообщила пресс-служба ПАО «Крюковский вагоностроительный завод»,

Такое решение было принято в результате существенного сокращения воздушного пассажиропотока, вызванного карантинными мероприятиями из-за распространения коронавируса.

Дизель-поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагоностроительного завода работал на этом направлении более 8 месяцев.

Теперь поезд будет работать по маршруту Черкассы - ст. им. Т. Г. Шевченко, регулярные коммерческие перевозки на этом направлении движения начнут с 26 сентября.

Kyiv Boryspil Express между Центральным железнодорожным вокзалом ст. Киев-Пассажирский и Международным аэропортом «Борисполь» курсировал с 30 ноября 2018 и за это время перевез более 800 тыс. пассажиров.