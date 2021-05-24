В Офисе президента назвали воздушный инцидент в Беларуси с рейсом Афины-Вильнюс прямым проявлением международного терроризма, а также напомнили, что подобное могло произойти с Украиной в случае проведения «подобной спецоперации».

Об этом заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк в комментарии «Украинской правде».

«Принуждение пассажирского самолета к посадке в Минске по сфальсифицированному предлогу «о минировании» и под конвоем военной авиации - безусловный и демонстративный вызов современному миру. Очевидно также, что этот фантастический по цинизму и изощренности акт нынешнего белорусского государства, требует обязательной жёсткой юридической оценки. Минимально это может быть «запрет на небо», изоляция страны от прямых коммуникаций с цивилизованным миром. Оптимально - прямые персональные санкции по отношению к авторам данного иезуитского сценария. Ключевое ведь здесь то, что подобные действия явно разрушают общепринятые правила поведения и создают смертоносные прецеденты», – отметил он.

По словам Подоляка, официальный Минск равнодушен к собственной репутации, и потому средств воздействия не так много - только изоляции и только существенные финансово-торговые ограничения. «Понятно также, что, если бы подобный инцидент с силовым принуждением иностранного пассажирского авиалайнера к немотивированной посадке случился в свободной стране, последствия были бы намного тяжелее. Вплоть до изгнания из адекватного межгосударственного общения... Однако я бы особо отметил и еще один важнейший аспект этой истории. В результате данной операции сам Лукашенко, и Беларусь в целом, окончательно перешли в разряд максимальной токсичности и нерукопожатности. Никакого компромиссного выхода из затянувшегося политического кризиса при участии европейских посредников больше невозможно. Единственный путь у Лукашенко - окончательно растворить свою страну в РФ. Исходя из итоговой цены произошедшего, несомненно, что главным организатором и выгодоприобретателем принудительной посадки является РФ. Более того, сейчас уже абсолютно очевидно, что именно РФ в своё время готовила нечто подобное для Украины. В виде несуществующей «спецоперации» с точно таким же принудительным сценарием и последующей максимальной дискредитации нашей страны, о чем до сих пор искренне сожалеют отдельные наши «полезные», скажем так, медийные субъекты», – подытожил он.

Как ранее сообщал ForUm, 23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.

​Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Около 21:40 самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, приземлился без шести пассажиров на борту.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

Украина требует от белорусских властей немедленно освободить Протасевича.