Украина требует от белорусских властей немедленно освободить соучредителя белорусского оппозиционного телеграмм-канала Nexta Романа Протасевича, которого задержали сегодня в аэропорту Минска после экстренной посадки рейса Афины-Вильнюс.
В украинском МИД задержание оппозиционного журналиста назвали атакой на свободу слова со стороны белорусских властей.
Об этом написал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter.
«В очередной раз тревожные новости из Беларуси. На этот раз в Минске задержан белорусский журналист Роман Протасевич. Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей. Требуем немедленного освобождения», — написал Николенко.
Представитель МИД Украины отметил, что «на время содержания под стражей права задержанного должны быть безусловно гарантированы».
В воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска совершил экстренную посадку пассажирский лайнер авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Самолет посадили из-за сообщения о минировании, взрывное устройство в итоге не нашли.
Рейсом летел соучредитель белорусского оппозиционного телеграмм-канала Nexta Роман Протасевич, которого сразу после посадки задержали в аэропорту Минска.
Телеграмм канал Nexta активно вел трансляции и помогал скоординировать белорусские протесты против диктаторского режима Александра Лукашенко, которые вспыхнули в стране после фальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года.
Сам Протасевич в Беларуси объявлен в межгосударственный розыск, а также внесен в перечень причастных к террористической деятельности.
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