Украина требует от белорусских властей немедленно освободить соучредителя белорусского оппозиционного телеграмм-канала Nexta Романа Протасевича, которого задержали сегодня в аэропорту Минска после экстренной посадки рейса Афины-Вильнюс.

В украинском МИД задержание оппозиционного журналиста назвали атакой на свободу слова со стороны белорусских властей.

Об этом написал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter.

«В очередной раз тревожные новости из Беларуси. На этот раз в Минске задержан белорусский журналист Роман Протасевич. Очередная атака на свободу слова со стороны белорусских властей. Требуем немедленного освобождения», — написал Николенко.

Представитель МИД Украины отметил, что «на время содержания под стражей права задержанного должны быть безусловно гарантированы».

В воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска совершил экстренную посадку пассажирский лайнер авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Самолет посадили из-за сообщения о минировании, взрывное устройство в итоге не нашли.

Рейсом летел соучредитель белорусского оппозиционного телеграмм-канала Nexta Роман Протасевич, которого сразу после посадки задержали в аэропорту Минска.

Телеграмм канал Nexta активно вел трансляции и помогал скоординировать белорусские протесты против диктаторского режима Александра Лукашенко, которые вспыхнули в стране после фальсифицированных президентских выборов в августе 2020 года.

Сам Протасевич в Беларуси объявлен в межгосударственный розыск, а также внесен в перечень причастных к террористической деятельности.