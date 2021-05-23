В Украине за сутки привили 3 503 человека. Из них первую дозу вакцины против коронавируса получили 1 022 человека, вторую – 2 481. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В течение суток работали 89 мобильных бригад и 144 пункта прививки.

Всего с начала кампании по иммунизации привито 978 033 украинца. Из них получили одну дозу - 978 031 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 74 783 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 052 814 прививок.

За минувшие сутки больше всего уколов от COVID-19 было сделано в Одесской области – 190.

Ни одной прививки накануне не было сделано в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Черкасской областях.

Количество прививок за сутки:

Киев - 234

Винницкая область - 0

Волынская область - 10

Днепропетровская область - 0

Донецкая область - 40

Житомирская область - 61

Закарпатская область - 19

Запорожская область - 0

Ивано-Франковская 0

Киевская область - 107

Кировоградская область - 30

Луганская область - 20

Львовская область - 42

Николаевская область - 49

Одесская область - 190

Полтавская область - 14

Ровенская область - 11

Сумская область - 18

Тернопольская область - 54

Харьковская область - 43

Херсонская область - 1

Хмельницкая область - 19

Черкасская область - 0

Черновицкая область - 59

Черниговская область – 1.

По состоянию на 22 мая в лист ожидания вакцинации записались 582 285 человек.

Напомним, Шмыгаль заявил, что все желающие смогут вакцинироваться от COVID-19 бесплатно.