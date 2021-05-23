В Украине за сутки привили 3 503 человека. Из них первую дозу вакцины против коронавируса получили 1 022 человека, вторую – 2 481. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
В течение суток работали 89 мобильных бригад и 144 пункта прививки.
Всего с начала кампании по иммунизации привито 978 033 украинца. Из них получили одну дозу - 978 031 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 74 783 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 052 814 прививок.
За минувшие сутки больше всего уколов от COVID-19 было сделано в Одесской области – 190.
Ни одной прививки накануне не было сделано в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Черкасской областях.
Количество прививок за сутки:
Киев - 234
Винницкая область - 0
Волынская область - 10
Днепропетровская область - 0
Донецкая область - 40
Житомирская область - 61
Закарпатская область - 19
Запорожская область - 0
Ивано-Франковская 0
Киевская область - 107
Кировоградская область - 30
Луганская область - 20
Львовская область - 42
Николаевская область - 49
Одесская область - 190
Полтавская область - 14
Ровенская область - 11
Сумская область - 18
Тернопольская область - 54
Харьковская область - 43
Херсонская область - 1
Хмельницкая область - 19
Черкасская область - 0
Черновицкая область - 59
Черниговская область – 1.
По состоянию на 22 мая в лист ожидания вакцинации записались 582 285 человек.
Напомним, Шмыгаль заявил, что все желающие смогут вакцинироваться от COVID-19 бесплатно.
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