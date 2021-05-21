Шмыгаль: Все желающие смогут бесплатно вакцинироваться от COVID-19

Все украинцы, которые хотят получить вакцину против COVID-19, смогут вакцинироваться бесплатно. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль 21 мая с трибуны Верховной Рады, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

Премьер-министр отчитался о выполнении Кабинетом Министров постановления Верховной Рады от 20.10.2020 «О мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз».

Так, коснувшись пункта о вакцинации населения против COVID-19, Шмыгаль отметил, что правительство сейчас имеет прямые контракты и договоренности с производителями на 34 миллиона доз вакцины, еще 8 млн доз должно поступить по инициативе COVAX. В частности, Украина имеет договоренности на поставку 21,2 миллиона доз вакцины от компании Pfizer-BioNTech, 10 млн доз - от Novavax, более 10 млн доз - от AstraZeneca/Oxford и почти 2 миллиона доз компании Sinovac Biotech.

«План остается в силе - вакцинировать большинство взрослого населения Украины до конца года», - подчеркнул премьер-министр.

Как отметил глава правительства, в постановлении определено, что 40% населения должны быть вакцинированы за средства госбюджета. Он отметил, что всех, кто захочет вакцинироваться - вакцинируют бесплатно.

«Спасибо народным депутатам за выделение достаточного количества средств - 10 млрд грн из государственного бюджета. Есть соглашение с Всемирным банком на 90 млн долларов, из которых часть будет потрачена на закупку вакцин. Еще 50 млн евро получим от Европейского инвестиционного банка для того, чтобы провести вакцинацию », - отметил Шмыгаль.

Отвечая на вопросы народных депутатов, Шмыгаль отметил, что на сегодня в Украину поставлено более 2 миллионов доз вакцины, а количество вакцинированных лиц составляет более 1 млн.

Премьер-министр также поблагодарил парламентариев, которые на собственном примере демонстрируют украинуам важность вакцинации.

Как ранее сообщал ForUm, министр здравоохранения Виктор Ляшко ставит перед собой цель до конца 2021 года вакцинировать от COVID-19 всех желающих.