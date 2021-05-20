Мэр Киева Виталий Кличко заявил, чтобы без назначенных встреч не приходит в Офиса президента и отметил, что не встречался с Владимиром Зеленским уже полгода. Так Кличко прокомментировал журналистам слова президента Украины о том, что, якобы, он приходит в Офис президента и пытается встретиться с ним, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Я - человек воспитанный. Я не хожу кого-то ждать. Может, меня с кем-то перепутали? Потому что мне есть чем заниматься. Перед тем, как прийти, даже к друзьям, я всегда позвоню и спрашиваю, когда им удобно встретиться. Тем более, не в моих правилах ходить обивать пороги кабинетов. Я, как мэр столицы, как председатель Ассоциации городов Украины, звонил в приемную, писал президенту - для встречи по рабочим вопросам. А вопросов у нас немало - и по газу, тарифам, неотложным вопросам столицы, вопросам местного самоуправления - всех членов АГУ. Встреча так и не состоялась. А когда нет коммуникации, - разве это об эффективной работе и сотрудничестве?» - отметил Кличко.

Также мэр столицы отметил, что его удивили обвинения, мол, «не надо воровать из бюджета».

«Я уже комментировал эти срежиссированные обыски и массовые облавы, происходящие в последнее время. Это - манипуляции и дискредитация городской власти! Когда ищут документы, которые мы сами передавали правоохранителям, - о финансовых нарушениях, которые обнаружили мы сами. Документы за несколько лет. Так что до этого делали с ними правоохранители? Может, президенту дают некую искаженную информацию? Потому, чтобы однозначно утверждать - все факты должны быть доказаны в законном порядке», - подчеркнул Кличко.

Напомним, президент Владимир Зеленский считает, что мэр Киева Виталий Кличко «очень неправильно публично себя ведет».