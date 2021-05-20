Выступление украинской группы «Go_A» в первом полуфинале «Евровидения» собрало более 3,5 миллиона просмотров на официальном YouTube-канале песенного конкурса.
Видео – на втором месте по количеству просмотров среди выступлений участников первого полуфинала. На первом – выступление представительницы России Manizha (4,8 млн просмотров).
18 мая группа «Go_A» с песней «Shum» вышла в финал «Евровидения-2021», который состоится 22 мая в нидерландском Роттердаме. За победу Украины поборется с представителями 25 стран.
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