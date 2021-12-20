Победительницей песенного конкурса Детское Евровидение-2021 стала представительница Армении Малена с песней Qami Qami. Она получила 109 баллов от жюри и 115 баллов от телезрителей, сообщает Суспильне.
14-летняя представительница Украины Елена Усенко с песней «Важіль» заняла 6-е место. Жюри отдало ей 62 балла, а зрители – 63, в общей сложности – 125 баллов.
Самые высокие баллы Украине поставили жюри таких стран:
- 7 баллов от Германии;
- 8 баллов от Польши;
- 10 баллов от Ирландии;
- 12 баллов от Болгарии;
- 12 баллов от Испании.
Напомним, 24 октября Елена Усенко победила в Национальном отборе на Детский песенный конкурс «Евровидение-2021».
Детское Евровидение впервые было проведено в 2003 году. Украина принимает участие в конкурсе с 2006 года. С тех пор Украина однажды побеждала (Анастасия Петрик с песней «Небо» в 2012 году) и дважды занимала второе место (Виктория Петрик в 2008 и София Тарасова — в 2013 году).
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