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Победительницей песенного конкурса Детское Евровидение-2021 стала представительница Армении Малена с песней Qami Qami. Она получила 109 баллов от жюри и 115 баллов от телезрителей, сообщает Суспильне.

14-летняя представительница Украины Елена Усенко с песней «Важіль» заняла 6-е место. Жюри отдало ей 62 балла, а зрители – 63, в общей сложности – 125 баллов.

Самые высокие баллы Украине поставили жюри таких стран:

  •      7 баллов от Германии;
  •      8 баллов от Польши;
  •      10 баллов от Ирландии;
  •      12 баллов от Болгарии;
  •      12 баллов от Испании.

Напомним, 24 октября Елена Усенко победила в Национальном отборе на Детский песенный конкурс «Евровидение-2021».

Детское Евровидение впервые было проведено в 2003 году. Украина принимает участие в конкурсе с 2006 года. С тех пор Украина однажды побеждала (Анастасия Петрик с песней «Небо» в 2012 году) и дважды занимала второе место (Виктория Петрик в 2008 и София Тарасова — в 2013 году).
ForUm

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