Украинская группа Go_A с песней «Шум» вышла в финал песенного конкурса Евровидение-2021, сообщает Укринформ.
Интрига в отношении 10-го исполнителя, который проходит в финал, держалась до последнего момента.
Также в финал прошли Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия.
18 мая в Роттердаме состоялся первый полуфинал Евровидения-2021, в котором выступили 16 участников, среди них украинская группа Go_A.
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