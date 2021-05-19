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Украинская группа Go_A с песней «Шум» вышла в финал песенного конкурса Евровидение-2021, сообщает Укринформ.

Интрига в отношении 10-го исполнителя, который проходит в финал, держалась до последнего момента.

Также в финал прошли Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия.

18 мая в Роттердаме состоялся первый полуфинал Евровидения-2021, в котором выступили 16 участников, среди них украинская группа Go_A.
ForUm

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