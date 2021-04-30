Правительство Нидерландов подтвердило, что на «Евровидение» в Роттердаме допустят зрителей. Впрочем, при этом должны быть соблюдены строгие противоэпидемические условия, чтобы обеспечить здоровье и безопасность фанатов, команды организаторов, прессы и участников, заявили организаторы.

На арену допустят не более 3500 зрителей - примерно 20 процентов общего количества мест на Rotterdam Ahoy, передает Радио Свобода.

Билеты доступны только тем, кто приобрел их на шоу, которое должно было состояться в 2020 году.

Ожидается, что все зрители будут придерживаться строгих протоколов по охране здоровья и безопасности, установленных правительством Нидерландов.

В прошлом году конкурс не провели из-за пандемии.

Как сообщал ForUm, количество журналистов, которые могут посетить событие, также будет ограничено до 500, а еще 1000 смогут освещать шоу в новом интернет-пресс-центре.

Сценарий В предполагает, что все присутствующие на арене Ahoy на песенном конкурсе Евровидение в Роттердаме вынуждены придерживаться социальной дистанции 1.5 метра. На месте проведения мероприятий будут введены строгие меры безопасности и охраны здоровья (включая частые тестирование на COVID) с соблюдением протокола защиты артистов, делегаций и технической команды на арене и вне ее.

18 мая 2021 стартует первый полуфинал Евровидения.

Напомним, представителями Украины на Евровидении-2021 является группа Go_A.