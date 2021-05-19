также в разделеОбщество
Украинцев из Сектора Газа планируют эвакуировать в течение 48 часов 8
Профильный комитет поддержал кандидатуру Ляшко на пост главы Минздрава 8
Польша будет вакцинировать украинских заробитчан на границе 12
Кабмин упростил получение субсидий 85
Чаус заявил, что собирается передать материалы о своем похищении в 2016 году 23
На проведение ВНО в этом году потратят 460 миллионов 7
Дело Тупицкого: прокурор объявил отвод судье Вовку 15
Вице-спикер просит СБУ разъяснить ситуацию с российским паспортом Аксенова 24
Один из руководителей ГПСУ собирал «дань» за ввоз «евроблях» 12
Украина резко поднялась в рейтинге букмекеров Евровидения-2021 23
В Украине выявили 5138 новых случаев COVID-19 31
Чаус сделал новое заявление 50
Украина прошла в финал Евровидения-2021 258
18 мая. Картина дня 26
Минобороны хочет приобрести противоракетную систему наподобие «Железного купола» 21
Вид на жительство в Польше имеют более 265 тысяч украинцев 15
Хомчак: РФ держит возле границ Украины 80 тысяч военных 11
В Житомире полиция задержала россиянина, воевавшего в ДУК ПС 16

С завтрашнего дня, 20 мая, правительство больше не регулирует цены на газ для теплокоммунэнерго и соответственно не обязывает Нафтогаз продавать голубое топливо для них по фиксированной цене. Об этом в ходе заседания Кабинета министров сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Это еще один важный шаг к созданию полноценного рынка газа. Это шаг, который наконец позволит местным властям взять ответственность перед людьми за тарифы на тепло и горячую воду. Неэффективность менеджеров коммунальных предприятий больше не будет покрываться фиксированной ценой на газ. Теперь все ТКЭ, большинство из которых принадлежит местной власти, будут заключать контракты с газоснабжающими компаниями самостоятельно», – отметил он.

Премьер также поручил Минрегиону и Минэнергетики течение трех недель выполнить все положения меморандума между правительством и главами городов Украины. Министерства должны предоставить предложения по законопроекту о погашении задолженности по разнице в тарифах перед ТКЭ.

Напомним, 1 апреля перестало действовать регулирование цены на газ, которое в январе ввело правительство из-за нерыночного поведения отдельных поставщиков.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги