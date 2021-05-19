С завтрашнего дня, 20 мая, правительство больше не регулирует цены на газ для теплокоммунэнерго и соответственно не обязывает Нафтогаз продавать голубое топливо для них по фиксированной цене. Об этом в ходе заседания Кабинета министров сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Это еще один важный шаг к созданию полноценного рынка газа. Это шаг, который наконец позволит местным властям взять ответственность перед людьми за тарифы на тепло и горячую воду. Неэффективность менеджеров коммунальных предприятий больше не будет покрываться фиксированной ценой на газ. Теперь все ТКЭ, большинство из которых принадлежит местной власти, будут заключать контракты с газоснабжающими компаниями самостоятельно», – отметил он.

Премьер также поручил Минрегиону и Минэнергетики течение трех недель выполнить все положения меморандума между правительством и главами городов Украины. Министерства должны предоставить предложения по законопроекту о погашении задолженности по разнице в тарифах перед ТКЭ.

Напомним, 1 апреля перестало действовать регулирование цены на газ, которое в январе ввело правительство из-за нерыночного поведения отдельных поставщиков.