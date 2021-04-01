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С сегодняшнего дня, 1 апреля, перестало действовать регулирование цены на газ, которое в январе ввело правительство из-за нерыночного поведения отдельных поставщиков, сообщает пресс-служба группы Нафтогаз.

«Зимой встал вопрос: как защитить потребителей от сезонных колебаний цены на газ и при этом не ограничивать конкуренцию поставщиков. Правительство решило воспользоваться опытом Нафтогаза и объявило об инициативе введения фиксированного годового тарифа по умолчанию для каждого потребителя», – говорится в сообщении.

В Нафтогазе подчеркнули, что в конце апреля все поставщики должны объявить не только цену газа на следующий месяц, но и единую фиксированную цену на весь год вперед, чтобы потребители были защищены в отопительный сезон, когда и месячные цены выше, и потребление всего.

«Этот подход позволит сохранить конкуренцию на рынке газа и никак не противоречит рыночным реформам, в отличие от «ограничения цены», которое уже раскритиковали в Международном валютном фонде», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил, что возврат к контролю над ценами на природный газ является не только крайне неэффективным способом субсидирования домохозяйств, но также приводит к злоупотреблению ресурсами из-за коррупции и сдерживанию внедрения энергоэффективности.
ForUm

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