Прокурор Алексей Донской объявил отвод судье Печерского райсуда Киева Сергею Вовку, который рассматривает ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Александру Тупицкому, которого Президент освободил от должности судьи Конституционного суда, сообщает Укринформ.

В начале судебного заседания адвокат Александр Телешецкий в очередной раз проинформировал суд, что его клиент не явился на заседание из-за того, что продолжает лечение, и просил отложить на две недели избрание меры пресечения.

В то же время прокурор Алексей Донской заявил, что Тупицкий не явился без уважительной причины, и настаивал на его принудительном приводе.

Судья решил отложить заседание на 1 июня.

После этого прокурор заявил о нарушении судьей разумных сроков рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения и объявил отвод судье Вовку.

Решение об удовлетворении либо отклонении ходатайства об отводе судьи Вовка должен принять другой судья, которого выберет система автораспределения. Если оно будет отклонено, суд продолжит избрание меры пресечения Тупицкому 1 июня. В случае удовлетворения ходатайства система автораспределения должна избрать нового судью, который примет новое решение.

Напомним, президент Владимир Зеленский 27 марта отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.

Зеленский отметил, что указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина отменены по результатам «аудита указов экс-президента, проведенного во исполнение решения СНБО».

Следователи Государственного бюро расследований по поручению прокурора Офиса генпрокурора завершили досудебное расследование в отношении Тупицкого.