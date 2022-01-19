Полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины усилили меры безопасности возле Печерского районного суда Киева, где во вторник проходит акция при массовом участии граждан, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«В результате стычки, которая произошла в результате невыполнения требований правоохранителей, пострадал один полицейский. Также с уведомлением о получении телесных повреждений обратился один участник акции», - говорится в сообщении.

Полиция призывает организаторов и участников акции соблюдать заявленный мирный формат проведения акции и не устраивать провокации.

В настоящее время задержанных или доставленных в управление полиции нет.

Напомним, Печерский районный суд в среду избрал меру пресечения в виде личного обязательства лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко. До начала заседания под зданием суда собрались сторонники политика.