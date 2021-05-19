Экс-судья Николай Чаус заявляет, что «все пытаются манипулировать» его ситуацией.

«Сегодня еще раз понял, что все пытаются манипулировать моей ситуацией! Даже «мои» адвокаты, о которых я слышу впервые! Но всему свое время», – говорится в сообщении в телеграмм-канале «ChausUA Николай Чаус».

В то же время свою жену он призвал воздержаться от комментариев и необдуманных поступков, пообещав, что он скоро будет вместе с семьей.

«Этот канал, хоть я и далек от этого всего, пока единственная возможность донести весточку, что со мной все хорошо, и я настроен решительно», - сказано в сообщении.

Напомним, 3 апреля стало известно, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитили судью в центре Кишинева. По данным МВД Молдовы, судью вывезли в Украину.

17 мая телеграмм-канал «ChausUA Николай Чаус» опубликовал видео с судьей, который заявил, что сейчас он в безопасности и его никто не похищал. Он обещал вернуться в Украину в ближайшее время.