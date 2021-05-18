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Заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявляет, что прибытие следующей партии вакцины от коронавирусной инфекции в Украину в рамках глобальной инициативы COVAX ожидается на неделе, которая начнется с 7 июня. Об этом Ляшко сказал во время выступления в рамках Всеукраинского форума «Украина 30. Цифровизация» в Киеве, передает УНИАН.

«Очередная партия поставки вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX - вакцины Pfizer, вакцины мРНК - приехала в Украину. Около 130 тысяч доз вакцины. Это одна из поставок из партии 500 тыс. доз вакцины, которая будет приходить в течение этой недели. Следующую поставку в рамках глобальной инициативы COVAX, мРНК-вакцины, мы ожидаем на неделе с 7 июня», - заявил Ляшко.

В то же время, как сообщил Ляшко, в течение этой недели в аэропорт «Киев» (Жуляны) должны прибыть новые вакцины.

«В пятницу в 10.35. Номер рейса для всех SRN6938. Самолет из Варшавы. Растворитель отдельным рейсом 19 мая», - отметил Ляшко.

Как ранее сообщал ForUm, 18 мая в Украину доставили 122 850 доз вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech.
ForUm

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