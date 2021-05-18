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В Украину доставлено 122 850 доз вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech, сообщила пресс-служба Минздрава.

«Только что в международный аэропорт «Киев» прибыл самолет с 122 850 дозами вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech. Это первый из четырех грузов новой партии», - сообщили в ведомстве.

До конца недели ЮНИСЕФ обещает доставить 473 850 доз вакцины, а также растворитель для инъекций.

Из них 378 тыс. доз вакцины будет выделено на прививки 1-й и 2-й дозой 189 тыс. работников сферы образования. Другие дозы для приоритетных групп из первого и второго этапа вакцинации.
ForUm

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