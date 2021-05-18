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Кабмин утвердил положение об Офисе по развитию предпринимательства и экспорта, целью деятельности которого является содействие развитию и поддержка малого и среднего предпринимательства, поддержка и продвижение экспорта товаров, работ и услуг украинских производителей.

Об этом сообщается на правительственном портале.

Положение предусматривает создание наблюдательного совета в составе представителей Секретариата Кабинета Министров, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Министерства цифровой трансформации Украины.

Секретариату Кабмина поручено утвердить программу деятельности государственного учреждения «Офис по развитию предпринимательства и экспорта» и определить порядок осуществления контроля за выполнением.

Такая трансформация предполагает, что в Украине впервые появится организация, которая будет осуществлять свою деятельность с целью эффективного развития предпринимательства и экспорта, будет способствовать актуализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Украине и разработке единых программ поддержки МСП.

Государственное учреждение «Офис по продвижению экспорта Украины» переименовано в «Офис по развитию предпринимательства и экспорта» в соответствии с решением правительства от 10 марта 2021 года.
ForUm

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