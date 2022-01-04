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В страны Европейского Союза имеют право экспорта 380 украинских предприятий. Среди них 162 предприятия-производители продукции для потребления человеком и 218 предприятий-производителей непродовольственной продукции, сообщили ForUm'у в Госпродпотребслужбе.

В целях контроля качества украинской продукции в течение года было проведено два аудита ЕС:

  • аудит оценки официального контроля над производством и сертификации молока и молочных продуктов;
  • аудит системы государственного контроля над микробиологическим загрязнением продуктов неживотного происхождения.

Также был проведен аудит предприятий, поставляющих мясную продукцию в Китайскую Народную Республику по предотвращению и контролю за распространением коронавирусной инфекции и инспекционный визит делегации Министерства безопасности продовольствия и лекарств Республики Корея по оценке государственной системы контроля производства мяса птицы и продуктов из него на предмет возможности предоставления Украине права на экспорт.

Как сообщалось ранее, в 2021 году МИД и Госпродслужба открыли или возобновили доступ на иностранные рынки для 81 группы украинских товаров в 21 стране мира.

Продолжается работа по открытию рынков (ЕС, США, КНР, Южная Корея, Малайзия, Канада, Мексика, Аргентина, Индонезия, Индия, Австралия, Таиланд, Марокко, Чили, Сингапур, Эфиопия, Ангола, Танзания, Алжир, Гонконг, Бразилия и др.): всего сейчас в состоянии открытия 156 товарных позиций.
ForUm

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