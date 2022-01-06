Украинский экспорт по итогам 2021 года достиг рекордной отметки в 68,24 миллиарда долларов, сообщила министр экономики Юлия Свириденко.

«Есть рекордный результат украинского экспорта товаров за 2021 год - 68,24 млрд долларов! Предыдущие показатели такого уровня Украина имела в 2011 (68,39 млрд долларов) и в 2012 годах (68,81 млрд долларов). Однако тогда в статистике не было печальной ремарки - «кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях», - отметила она.

Также, по словам Свириденко, хорошие новости ожидаются 15 февраля, когда будет объявлен общий внешнеторговый баланс Украины (товары и услуги).

Так, в 2020 году, при общем обороте товаров и услуг на уровне 119,41 млрд долларов, отрицательное сальдо сократилось с 3,69 млрд до 0,68.

А уже за 9 месяцев 2021 года общий оборот товаров и услуг составил 111,84 млрд долларов, и сальдо было положительным +443,25 млн долларов. А за полный 2021 год оборот только товаров составил 141,54 млрд долларов (на 36,71% больше, чем в 2020 году). Стоимость экспорта в абсолютных параметрах выросла на 19,05 млрд долларов.

«Что такое показатели для Украины? Когда украинские производители продают свои товары за границу, мы получаем приток иностранной валюты, позволяющий финансировать расходы на импорт без дестабилизации валютного рынка и накапливать международные резервы для укрепления устойчивости экономики. Кроме того, дополнительные экспортные поступления увеличивают доходы бюджета и, соответственно, возможности для финансирования социальных расходов и программ развития», - пояснила министр.

По словам Свириденко, ключевая задача – открыть как можно больше иностранных рынков для украинских производителей: «В 2022 году планируем не менее 40».