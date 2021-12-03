За 9 месяцев 2021 из Украины было экспортировано более 10 тысяч тонн яблок в 65 стран мира, однако вскоре количество стран может значительно расшириться. Об этом сообщила глава Госпродслужбы Владислава Магалецкая во время конференции «Овощи и фрукты Украины-2021».

«Работа над открытием новых рынков нуждается в постоянных и системных усилиях многих государственных учреждений и бизнеса. Это одно из важных направлений нашей работы», - отметила Магалецкая.

За период 2020-2021 наиболее мощный экспорт украинских яблок наблюдался в такие страны, как: Беларусь, Объединенные Арабские Эмираты, Австрия, Молдова, Саудовская Аравия, Швеция, Оман, Малайзия, Казахстан, Греция, Кувейт, Турция и Мавритания.

По словам главы Госпотребслужбы, сегодня идет работа над открытием рынков Вьетнама, КНР, Египта, Индии и Израиля для украинских производителей яблок.

Напомним, Госпродслужба, Министерство иностранных дел, Минэкономики совместно работают над открытием новых рынков для украинского экспорта, оказывая поддержку производителям и устраняя технические препятствия в торговле, а также обеспечивая государственные гарантии соблюдения требований стран-партнеров.