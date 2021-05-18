Президент Владимир Зеленский в День памяти депортации крымскотатарского народа заявил, что Украина делает все возможное для защиты прав жителей оккупированного Крыма и возвращения полуострова.

«77 лет назад все крымскотатарское население было депортировано из Крыма. Из-за этого они потеряли ~50% людей. 7 лет назад Крым был оккупирован Россией. Украина делает все, чтобы защитить права обиженных там и вернуть полуостров. Вот почему мы начали Крымскую платформу», - говорится в его Twitter.

77 років тому все кримськотатарське населення було депортовано з Криму. Через це вони втратили ~50% людей. 7 років тому #Крим був окупований Росією. 🇺🇦 робить все, щоб захистити права скривджених там і повернути півострів. Ось чому ми започаткували #КримськаПлатформа — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 18, 2021

Президент Зеленский 23 сентября 2020 представил в ООН концепцию международной Крымской платформы и предложил международным партнерам присоединиться к этой инициативе, чтобы объединить усилия по деоккупации Крыма.

Саммит «Крымской платформы» запланирован провести накануне Дня Независимости, 23 августа 2021 года.