также в разделеПолитика
Чаплыга: Медведчук доказывает, что НАБУ и Сытник находятся под влиянием Запада
Зеленский призвал реформировать Совбез ООН 20
Украина не признает легитимности Лукашенко 22
Нардепы предлагают запретить госдеятелям оправдывать агрессию РФ 15
Зеленский пообещал послам G7 обеспечить независимость НАБУ, САП и ВАКС 37
ВБ: Антикоррупционные органы Украины должны оставаться независимыми 12
Юрченко остается в СИЗО, потому что за него не вносили залог 13
Суд арестовал имущество Юрченко 33
Эксперты оценили включение Николая Тищенко в ТКГ по Донбассу 43
Зеленский прогнозирует ощутимое восстановление экономики до конца года 13
В ОП призвали политиков не привносить российские вбросы в официальный документооборот 17
Кабмин сохранил ограничения зарплат министров, несмотря на решение КСУ 11
Зеленский: Украина стремится к полной интеграции в ЕС 9
Под Киевом произошел пожар в жилом комплексе 111
Кушнир: Давайте идти по мирному плану Медведчука и заниматься урегулированием ситуации на Донбассе 33
Посол ЕС об угрозе безвизу с Украиной: Пока не сделано ничего необратимого 23
Разумков: Изменить постановление о местных выборах невозможно 53
Макрон заявил о прогрессе нормандского формата 22

Президент Владимир Зеленский пригласил друзей Украины к участию в создании международной Крымской платформы по деоккупации полуострова и поддержать обновленную резолюцию по ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму. Об этом он заявил во время выступления на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Пользуясь случаем, хочу пригласить наших друзей к участию в создании международной Крымской платформы с целью совместных действий для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова», - обратился президент Украины к лидерам государств.

Он также призвал поддержать обновленную резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина», которая будет вынесена на рассмотрение Генеральной Ассамблеи до конца этого года.

«Самое главное: вопрос Крыма и Донбасса не должны стать привычными элементами международного пейзажа, где только доклады, тематические встречи и протокольные заявления к годовщине оккупации будут считаться достаточной формой международной реакции. Наоборот - пока рана в центре Европы кровоточит, боль чувствовать весь мир. И единственным рецептом эффективного лечения является лишь деоккупация Крыма и Донбасса», - убежден Зеленский.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
8191 грн.
9
Теги