Президент Владимир Зеленский пригласил друзей Украины к участию в создании международной Крымской платформы по деоккупации полуострова и поддержать обновленную резолюцию по ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму. Об этом он заявил во время выступления на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Пользуясь случаем, хочу пригласить наших друзей к участию в создании международной Крымской платформы с целью совместных действий для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова», - обратился президент Украины к лидерам государств.

Он также призвал поддержать обновленную резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина», которая будет вынесена на рассмотрение Генеральной Ассамблеи до конца этого года.

«Самое главное: вопрос Крыма и Донбасса не должны стать привычными элементами международного пейзажа, где только доклады, тематические встречи и протокольные заявления к годовщине оккупации будут считаться достаточной формой международной реакции. Наоборот - пока рана в центре Европы кровоточит, боль чувствовать весь мир. И единственным рецептом эффективного лечения является лишь деоккупация Крыма и Донбасса», - убежден Зеленский.