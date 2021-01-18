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Саммит «Крымской платформы», в котором запланировано участие лидеров иностранных государств, состоится 23 августа 2021 года. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью ТСН.ua, сообщили ForUm’у  в пресс-службе главы государства.

«Уже четко определена дата проведения Крымского саммита (саммита «Крымской платформы», - ред.) - 23 августа 2021 года. Офис президента работает вместе с МИД для подготовки соответствующих приглашений мировым лидерам, соответствующей концепции, программы саммита, организационных моментов», - сказал он.

Чиновник отметил, что на саммите «Крымской платформы» необходимо принять конкретные решения по деоккупации полуострова.

«Мы не проводим саммит ради саммита. Нам не нужно провести саммит и снова забыть эту тему. Поэтому после саммита должен появиться, очевидно, декларация, а что еще более важно - скоординированный международный инструментарий для деоккупации Крыму и защиты прав украинский в Крыму», - заявил замруководителя ОП.

Жовква отметил, что саммит будет связан с торжествами по случаю 30-летия независимости Украины.

По его словам, президент Владимир Зеленский во время телефонных разговоров с лидерами иностранных государств приглашает их к участию в этих событиях. «Надеемся на широкую международную присутствие в эти два дня», - сказал Жовква.  

 Зеленский 23 сентября представил в ООН концепцию международной Крымской платформы и предложил международным партнерам присоединиться к этой инициативе, чтобы объединить усилия по деоккупации Крыма.
ForUm

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