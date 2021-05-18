Украинский журналист, главный редактор интернет-издания «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов решил уволиться с должности советника министра обороны Украины Андрея Тарана.

Об этом он написал в Facebook.

Причины увольнения:

1. Угроза полномасштабной российской агрессии вскрыла грубейшие провалы и недостатки в работе Министерства обороны, однако проблемы армии не анализируются и подменяются показухой.

2. Министр обороны не реагирует даже на те элементарные проблемы, о которых публично заявляет комитет по обороне ВР, такие как питание, постройка арсеналов, Гособоронзаказ, кризисное положение с боеприпасами. А тем временем воровство в армии на топливе, закупках, ремонтах остается массовым явлением. Никто не несет ответственности.

3. В государстве отсутствует централизованная оборонная политика, поэтому даже те проблемы, которые МО пытается объективно решить – такие как территориальная оборона, внедрение автоматизированных систем управления, блокируются из-за отсутствия координации на высшем уровне.

4. В разгар войны провален Гособоронзаказ 2020-года, и сейчас также срывается Гособоронзаказ 2021-го года, окончательный годовой план в конце мая не передан исполнителям.

5. Военно-политическое руководство не планирует качественных реформ в армии. Новые документы оборонной политики, в частности, Стратегия военной безопасности, не направлены на изменение ситуации. Можно мириться с некоторыми проблемами, но нельзя мириться с нежеланием их решать.

6. Дело о провале спецоперации по захвату российских террористов-«вагнеровцев» не расследуется уже 8 месяцев. Верховная Рада блокирует создание следственной комиссии. В 2020-м году произошло 7 провалов спецопераций ГУР МО, в результате значительное количество людей захвачено противником, есть, к сожалению, и потери, погибшие из-за кого-то люди, раскрыты ключевые направления работы против РФ. Однако Минобороны игнорирует длинную череду этих провалов, хотя причина очевидна - предательство.

«Мое видение военной реформы сегодня не может быть реализовано», - заявил Бутусов.

Напомним, главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов сообщил, что согласится работать в Министерстве обороны Украины, если ведомство предложит ему конкретные должности, которые будут отвечать его требованиям.

10 декабря в Минобороны заявили об отсутствии вакансий, соответствующих уровню амбиций Бутусова.

Позже Бутусов после встречи в Минобороны Украины принял предложение министра Тарана стать его внештатным советником на два месяца.