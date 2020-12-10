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В Минобороны заявили об отсутствии вакансий, соответствующих уровню амбиций журналиста Юрия Бутусова.

«Искренняя идея приобщить Бутусова к работе в рамках Министерства обороны не предусматривала предложения ему должности заместителя, 1-го заместителя, министра обороны. Для подобной быстрой карьеры должны быть соответствующие профессиональные основания, которые, по оценке кадрового органа МОУ, у кандидата Бутусова пока отсутствуют», - говорится в Facebook ведомства.

«По результатам беседы с журналистом сегодня, кадровые службы вынуждены сообщить об отсутствии вакансий, соответствующих уровню его амбиций, которые сейчас превышают его уровень необходимых компетенций», - добавили в Минобороны.

Назначение на должности в Минобороны осуществляется в соответствии с законами Украины и эта процедура не может быть пересмотрена. Порядок назначения на должности не предусматривает исключений ни для людей, которые считают, что министр обороны может назначать «министра обороны», ни для авторов чудесных «программ», в которых советы космического масштаба граничат с космического масштаба некомпетентностью, ни для людей с «комплексом Наполеона».

Тем не менее, вполне возможно, это все еще лишь недоразумение, вызванное волной эмоций.

В Минобороны выразили надежду, что в случае принятия Бутусовым предложений в соответствии с уровнем нынешней компетенции, его способности позволят быстро приобрести профессионализм, сделать карьеру и продвинуться на высшие должности в МОУ.

Напомним, главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов сообщил, что согласится работать в Министерстве обороны Украины, если ведомство предложит ему конкретные должности, которые будут отвечать его требованиям.  
ForUm

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