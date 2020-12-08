Главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов сообщил «Детектор медиа», что согласится работать в Министерстве обороны Украины, если ведомство предложит ему конкретные должности, которые будут отвечать его требованиям.

Бутусов связывает предложение должности со своими публикациями о проблемах в управлении оборонной сферы, а также – с обсуждением 7 декабря на Комитете Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки дела о спецоперации по задержанию в Беларуси 28 членов ППК «Вагнера».

По его данным, народные депутаты заслушали одного из работников Главного управления разведки, непосредственно руководившего «вагнеровской спецоперацией».

«Депутаты спрашивали, правда ли то, что написал Бутусов в своих статьях. Этот офицер сказал: «Да». Все эти факты, о которых мы говорили и я писал в своих статьях, - абсолютно достоверны. Я думаю, что они вчера все поняли, что именно на моих статьях основывается позиция многих людей по этому делу», - рассказал главред «Цензора».

По его мнению, это дело в демократических странах стала бы Уотергейтом для президента Владимира Зеленского.

«Они понимают, что будет утечка информации, что вся информация и позиция Комитета были обоснованы исключительно на нескольких моих материалах. Теперь они пытаются перебить и предупредить эту утечку. <...> Они понимают, что я для них опасный источник утечки информации по главному делу, по котором Зеленскому может угрожать импичмент», - пояснил он.

Бутусов считает предложение от МОУ «попыткой банального подкупа»: «Они хотят дать мне выгодную должность, чтобы я прекратил о них писать. Прежде всего, писать о «деле вагнеровцев».

Он ожидает приглашения на встречу с министром Андреем Тараном. «Основной вопрос – это предательство в Министерстве обороны, о котором я писал и по которой меня приглашают, чтобы я прекратил писать. Если вы хотите, чтобы я прекратил писать о «деле вагнеровцев» - дайте мне должность, которая позволит это дело контролировать. Я получу доступ к документам и у меня не будет вопросов. Второе - если предлагаете другую должность, пожалуйста, скажите – какой пост. Пока непонятно. Это выглядит как информационный мыльный пузырь. Я надеюсь, что министр Таран осознает серьезность своих позиций в интернете. Люди всю жизнь делают карьеру, чтобы занять те или иные должности в Минобороны. Нельзя быть таким легкомысленным, надо отвечать за слова. Я теперь серьезно ожидаю приглашения к министру, предложений конкретных должностей», - добавил Бутусов.

18 августа журналист Юрий Бутусов написал, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, что задержание в Беларуси наемников ЧВК Вагнера якобы было спецоперацией украинских спецслужб, которая провалилась из-за утечки информации из офиса Президента.

Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что считает информацию о якобы подготовке украинскими спецслужбами операции по задержанию боевиков ЧВК Вагнера, которая была сорвана из-за вероятной утечки информации после совещания у главы государства, спланированной дезинформационной кампанией.

В Службе безопасности Украины заявили, что данные об участии СБУ в так называемой «вагнеровской спецоперации» являются обычным фейком, первоисточником которого больше недели назад было именно российское издание.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов заявляет, что поездка боевиков частной военной компании Вагнера, в ходе которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией российских спецслужб.