также в разделеПолитика
SWI: Власть Зеленского обвинила в госизмене оппозиционного политика, выступающего за мир на Донбассе 8
Куракин: Из фильма Бигуса мы узнали, что Медведчук – это миротворец, главный переговорщик и друг Путина 10
В четверг Зеленский проведет пресс-конференцию 9
Нардепы блокировали трибуну, чтобы не дать принять присягу Аксенову 24
Зеленский ввел в действие решение СНОБО об увеличении расходов на оборону 16
Зеленский внес в Раду законопроект о коренных народах 54
Суд рассмотрит апелляционные жалобы на меру пресечения Медведчуку 21 мая 19
Разумков по требованию президента созывает внеочередное заседание ВР 63
Парламент уволил Степанова 24
Рада одобрила отставку Петрашко 14
Рада приняла отставку Криклия 15
Radio France international считают, что дело против Медведчука – это заказ Белого дома 19
Помощника Медведчука из пленок Bihus.Info судят за нападение на журналистов 38
Paris Match: Медведчук не собирается бежать из Украины в связи с политическим преследованием 55
Золотарев: «Ответка» от Кремля за Медведчука наверняка прилетит 95
Офис генпрокурора обжаловал домашний арест Медведчука 40
Зеленский: Украина делает все, чтобы вернуть Крым 206
Разумков созвал внеочередное заседание Рады: будут увольнять министров 22

Максим Степанов прокомментировал свою отставку с поста министра здравоохранения, передает «Украина 24».

По его словам, неудовольствие Кабмина вызвало выбивание денег на медицину.

«Денис Анатольевич (Шмыгаль. - Ред.) не скрывает, что именно он являлся тем человеком, который считает, что я должен быть уволен. Причем мне было непонятно его желание, потому что мне кажется, когда ты работаешь в команде, если существуют претензии, они высказываются в процессе работы. Да, наверное, я иной раз был достаточно эмоционален на совещаниях, когда речь шла, например, о каких-то деньгах на медицину, тут я был бескомпромиссным. Выбивание денег на медицину было почему-то воспринято как формирование собственного политического имиджа. О том, что у нас медицина катастрофически недофинансирована, я начал говорить с первого дня работы. Первое, что мы начали делать – латать эти дырки. Все уже забыли, что было год назад», - заявил Степанов.

Уволенный министр напомнил, что Минздрав подал запрос в бюджет-2021 на 296 млрд грн, а получил 161 млрд грн.

«У нас(с премьер-министром. - Ред.) были абсолютно нормальные, как я считал, рабочие отношения, когда я говорил, что нам необходимо делать, как действовать. То, что вчера сказал Давид (Арахамия. – Ред.), для меня было удивительно - слова премьер-министра, что у нас, оказывается, с ним какой-то конфликт. Причем мы же можем говорить только о рабочих моментах. Я часто слышу, что слишком рьяно выбивал деньги на медицину – да, я не поддерживал бюджет, который был предложен на 2021 год. И я был плюс-минус прав», - подчеркнул он.

Напомним, 18 мая Верховная Рада уволила Максима Степанова с должности министра здравоохранения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
3159 грн.
31
Теги