Максим Степанов прокомментировал свою отставку с поста министра здравоохранения, передает «Украина 24».

По его словам, неудовольствие Кабмина вызвало выбивание денег на медицину.

«Денис Анатольевич (Шмыгаль. - Ред.) не скрывает, что именно он являлся тем человеком, который считает, что я должен быть уволен. Причем мне было непонятно его желание, потому что мне кажется, когда ты работаешь в команде, если существуют претензии, они высказываются в процессе работы. Да, наверное, я иной раз был достаточно эмоционален на совещаниях, когда речь шла, например, о каких-то деньгах на медицину, тут я был бескомпромиссным. Выбивание денег на медицину было почему-то воспринято как формирование собственного политического имиджа. О том, что у нас медицина катастрофически недофинансирована, я начал говорить с первого дня работы. Первое, что мы начали делать – латать эти дырки. Все уже забыли, что было год назад», - заявил Степанов.

Уволенный министр напомнил, что Минздрав подал запрос в бюджет-2021 на 296 млрд грн, а получил 161 млрд грн.

«У нас(с премьер-министром. - Ред.) были абсолютно нормальные, как я считал, рабочие отношения, когда я говорил, что нам необходимо делать, как действовать. То, что вчера сказал Давид (Арахамия. – Ред.), для меня было удивительно - слова премьер-министра, что у нас, оказывается, с ним какой-то конфликт. Причем мы же можем говорить только о рабочих моментах. Я часто слышу, что слишком рьяно выбивал деньги на медицину – да, я не поддерживал бюджет, который был предложен на 2021 год. И я был плюс-минус прав», - подчеркнул он.

Напомним, 18 мая Верховная Рада уволила Максима Степанова с должности министра здравоохранения.