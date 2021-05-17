В реабилитационном центре города Отвоцк вблизи Варшавы умерла седьмая жертва аварии украинского автобуса, которая произошла в ночь на 6 марта.

Об этом сообщил консул консульского отдела Посольства Украины в Польше Дмитрий Горбань, передает Укринформ.

Как отметил украинский дипломат, пострадавшая скончалась в воскресенье утром во сне.

«Причина смерти будет установлена ​​в результате вскрытия, которое будет проведено в среду, 19 мая. После этого тело погибшей перевезут в Украину», - сообщил Горбань.

По его словам, семье сообщили о смерти близкого человека. Фирма по оказанию ритуальных услуг уже занимается вопросами оформления документов для перевозки тела умершей в Украину.

По сообщениям в СМИ, умершей является жительница Хмельницкого 27-летняя Анастасия Кочеткова. После ДТП девушка долгое время находилась в больнице в Перемышле в критическом состоянии. После того, как ее состояние несколько улучшилось, она была переведена в начале апреля для дальнейшей реабилитации в медицинский центр города Отвоцк недалеко от Варшавы.

Как сообщал ForUm, в ночь на 22 марта вблизи пункта обслуживания пассажиров «Кошице» в Подкарпатском воеводстве, в 30 км от границы с Украиной, в аварию попал украинский автобус, совершавший рейс по маршруту Вроцлав-Черновцы. Он съехал с дороги, пробил отбойник в конце съезда к ПОП «Кошице» и съехал в придорожный ров. В машине находились 10 человек, в том числе двое водителей. В результате ДТП один человек (водитель, который не находился за рулем) погиб на месте, пять человек получили травмы различной степени тяжести. Впоследствии стало известно, что погибшим оказался отчим 22-летнего водителя.

За две недели перед этим, в ночь на 6 марта, в том же месте разбился еще один украинский автобус сообщением Познань-Херсон, в котором ехали 57 человек.