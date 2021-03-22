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В автобусе, который разбился ночью в Польше, находились 10 граждан Украины. В результате аварии один человек погиб и пятеро госпитализированы, сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

«Ночью возле Кашице перевернулся микроавтобус с 10 гражданами Украины. Один человек погиб, пятеро были госпитализированы. Генеральное консульство Украины в Люблине взаимодействует с правоохранительными органами Польши для выяснения обстоятельств аварии, предоставляет пострадавшим консульскую помощь», - написал он в Twitter.

 

 

Напомним, RMF отмечает, что авария произошла почти там же, где в начале марта разбился другой украинский автобус с 57 людьми. Тогда погибли 5 человек.
ForUm

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