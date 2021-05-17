Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко отмечает, что сегодня на заседании фракции «Слуга народа» будет рассмотрен вопрос об отставке трех министров. Об этом он сказал на брифинге, передает УНИАН.

«Мы сейчас собираем подписи относительно внеочередного заседания пленарного, которое мы будем просить назначить на завтра после обычного заседания», - напомнил депутат и добавил, что, вероятно, это заседание будет назначено на 16:00.

На этом заседании, отметил Корниенко, должны быть рассмотрены заявления об отставке по собственному желанию от министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия, а также представление от премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

«Сегодня фракция. Фракция будет проходить с 18:15 до ... 20:00-21:00. И там эти вопросы будут рассматриваться», - сказал Корниенко.

Он добавил, что на фракции рассмотрят и вопрос о законопроектах, если у депутатов на этот останутся «время и силы».

Как ранее сообщал ForUm, 14 мая в Верховную Раду Украины поступили заявления об отставке от министров развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и инфраструктуры Владислава Криклия.

Также в Верховную Раду Украины поступило представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова с должности главы Минздрава.