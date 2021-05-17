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Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание во вторник, 18 мая, для рассмотрения заявлений об отставке трех членов Кабинета Министров. Об этом сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета депутатских фракций и групп.

«С таким предложением обратилась фракция «Слуга народа» еще в пятницу. Сегодня идет сбор подписей. Если будут собраны необходимые 150 подписей, будет созвано внеочередное заседание в 16:00, как обычно», - сказал он.

По словам Разумкова, в повестке дня этого заседания будут стоять три кадровых вопроса - об отставке министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, министра инфраструктуры и министра здравоохранения Украины.

В то же время Разумков указал на необходимость заслушать отчеты членов правительства перед голосованием за их увольнение. «Надо понять позицию уважаемых министров, чтобы они отчитались, какие есть ошибки и достижения. Чтобы, принимая соответствующие решения, мы четко понимали, что есть, за что мы должны благодарить, а за что, возможно, выражать другую позицию», - сказал председатель парламента. Он также сообщил, что на текущей неделе возможно проведение и других внеочередных заседаний. «На этой неделе у нас планируется по меньшей мере одно внеочередное заседание, а возможно и больше», - отметил председатель Верховной Рады.
ForUm

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