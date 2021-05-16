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Бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун сообщил, что с ним в одностороннем порядке расторгли договор аренды государственной дачи, которую он получил на 49 лет еще в 2002 году.

Об этом он сказал в эфире программы Свобода слова Савика Шустера 14 мая. В тот же день президент Владимир Зеленский после заседания СНБО заявил об аудите госрезиденций в Конча-Заспе и Пуще-Водице, которыми пользуется «ряд непонятных людей».

«Если президент считает, что мне там нельзя жить и разорвали в одностороннем порядке со мной договор аренды, а не пользования. Поэтому, я согласен с решением президента, и конечно я оттуда съезда», — сказал экс-генпрокурор Пискун.

Он сообщил, что получил такой договор вместе с другими высокопоставленными лицами, как председатель Верховного Суда, председатель Высшего хозяйственного суда и т. д., после утверждения Кабмином.

«Но это аренда, и я ее платил, до вчерашнего дня … Я буду съезжать. Распоряжение принесли, что мне надо оттуда выбраться, я и выбираюсь», — отметил он.

Напомним, Зеленский анонсировал выселение «непонятных лиц» из Конча-Заспы и Пущи-Водицы.
ForUm

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