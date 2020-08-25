Бывший генеральный прокурор, а до сегодня советник генпрокурора Ирины Венедиктовой Святослав Пискун написал заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом он заявил в эфире 112 Украина.

«Это касается не моих личных отношений с генеральным прокурором Венедиктовой, это касается, так сказать, меня, ГПУ и тех людей, которые там работают и работали даже в большей степени», - сказал Пискун.

Пискун сообщил, что его увольнение связано с судебными исками о пересчете пенсий более 3,5 тыс. работникам прокуратуры, которым необходимо, чтобы генпрокурор просто выдал справки. На основании этих справок о заработной плате им пересчитают пенсии.

«Это была наша главная проблема, а также восстановление на работе тех людей, которых генпрокурор Рябошапка незаконно уволил с должности ... Насколько я понял, ничего такого за этот период мы не успели сделать, что бы оно в корне изменило ситуацию – людям справки не перечисляются, на работу люди не возобновляются, кроме прокурора Киева, возможно еще 2-3 человек. Я так понял, что мое пребывание там на посту советника, я просто понял, что мне лучше быть в стороне, чем внутри этой системы», - сказал Пискун.

Напомним, 27 июля Венедиктова назначила бывшего генпрокурора Святослава Пискуна своим советником.

Пискун занимал пост генпрокурора во времена президентства Леонида Кучмы и Виктора Ющенко.