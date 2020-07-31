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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова назвала причину назначения бывшего генпрокурора Святослава Пискуна в своим советником. Об этом она написала на своей странице в Facebook

«Самое ценное, что есть у человека, - это опыт. Негативный и позитивный, подъемы и падения и снова подъемы. И когда человек десятилетиями в профессии, остается социально активным и за ним идут коллективы, - он эффективен.  Поэтому я бесконечно благодарна всем «реформаторам» и «активистам» за советы и видение моих заместителей и советников с новыми лицами - видимо их надо брать сразу же из родильных домов», – отметила она.

Венедиктова подчеркнула, что Пискун работал генпрокурорам не на президента, а на государство, как это делали врачи, учителя и правоохранители, и не надо его путать с политиками.

Ранее стало известно, что Венедиктова назначила бывшего генпрокурора Святослава Пискуна своим советником.

Пискун занимал пост генпрокурора во времена президентства Леонида Кучмы и Виктора Ющенко.

 
ForUm

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