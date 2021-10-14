Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по факту возможной закупки вакцин от коронавируса по завышенным ценам, открытое в феврале 2021 года, сообщает Украинская правда.

Информацию о закрытии дела журналистам издания предоставили в НАБУ в ответ на соответствующий запрос.

«17.05.2021 указанное уголовное производство закрыто на основании п.2.ч.1 ст. 284 УПК (отсутствие состава уголовного преступления, – ред.)», - говорится в ответе.

При этом никаких деталей по делу и роли в нем экс-министра здравоохранения Максима Степанова в нем НАБУ не сообщили.

Как сообщал ForUm, в феврале на сайте Совета общественного контроля НАБУ появилась информация о том, что Бюро начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу с помощью частной фирмы-посредника.

«Этот случай получил широкую огласку в СМИ, поскольку сначала ГП «Медицинские закупки» начало переговоры о закупке вакцины с ориентировочной стоимостью около $3 и находилось на финальном этапе процесса. Однако впоследствии министр Максим Степанов в ручном режиме остановил этот процесс и поручил начать переговоры по закупке китайской вакцины в компании Sinovac Biotech», - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что обнародованная цена закупки 1 дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире, а ее «общая эффективность» во время последнего этапа тестирования в Бразилии показала лишь 50,38%.