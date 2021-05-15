Канада планирует ослабить карантин для вакцинированных граждан. Они смогут заниматься спортом и собираться группами людей, пишет Reuters.

После того, как 75% канадцев получат разовую дозу, а 20% будут полностью вакцинированы, некоторые ограничения могут быть ослаблены. Канадцам позволят небольшие сборы на открытом воздухе с семьей и друзьями, кемпинги и пикники. Также вернут занятия спортом в помещении. Примерно это может произойти осенью.

«Я думаю, что маски могут быть последним слоем многослойной защиты, который мы посоветуем людям снимать», — сказала директор общественного здравоохранения Тереза Тэм.

В то же время, отсутствие масок на открытом воздухе также разрешена в Канаде.

Сейчас в Канаде одну дозу вакцины от COVID-19 получило чуть более половины взрослого населения, а 4% взрослого населения Канады уже вакцинировано полностью.

Напомним, ранее Канада выделила 310 млн долларов на борьбу с COVID-19 в мире.