Канада выделила дополнительные 375 (около 310 млн дол США) канадских долларов на борьбу с COVID-19 в мире. Это самое большое финансовое обязательство на сегодняшний день в рамках VAX LIVE. Об этом заявил Премьер-министр страны Джастин Трюдо на пресс-конференции в пятницу.

Трюдо подчеркнул, что присоединится к другим мировым лидеров, участвующих в VAX LIVE: The Concert to Reunite the World, который должен выйти в эфир 8 мая.

"Эта мера, являющаяся частью годовой кампании Global Citizen Recovery Plan for the World, мир увидит, как артисты объединятся в сплоченном призыве к глобальной справедливости и уверенности в вакцинах как едином способе положить конец пандемии во всем мире", - пояснил Джастин Трюдо .

Шоу, организованное певицей, актрисой и продюсером Селеной Гомес, будет включать специальные выступления премьер-министра Трюдо и других мировых лидеров, а также выступления руководителей кампании VAX LIVE принца Гарри и Меган, герцога и герцогини Сассекских, выступления Дженнифер Лопес, Эдди Веддера, Foo Fighters, Джей Белвина и HER.

«Канада понимает, что мы никогда не покончим с этой пандемией, пока не покончим с ней везде во всем мире», - сказал премьер-министр Трюдо.

В сегодняшнем объявлении премьер-министр подчеркнул, что Канада по-прежнему твердо привержена обеспечению "равного доступа к материалам и вакцинам" в рамках своего глобального ответа на пандемию.

За последний год правительство Канады внесло более 970 млн канадских долларов в ACT-A (Access to COVID-19 Tools Accelerator), включая 220 млн долларов в COVAX, а также на финансирование доставки вакцины, предоставление терапевтических и диагностических средств и укрепление системами здравоохранения в уязвимых странах.

Общий вклад Канады в ACT-A составляет почти 1,35 миллиарда канадских долларов. Это поможет ACT-A восполнить дефицит финансирования в размере 19 млрд долларов США и является мощным призывом к действиям для других правительств, чтобы они активизировались.