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И.о. мэра Харькова, секретарь горсовета Игорь Терехов заявил, что в городе будет стоять памятник советскому маршалу Георгию Жукову, и проспект должен носить его имя. Об этом он заявил во время мероприятий ко Дню победы 9 мая, сообщается на сайте горсовета.

«Я хочу, чтобы все харьковчане знали, что в городе Харькове стоял, стоит и будет стоять памятник Георгию Жукову, проспект продолжит носить имя великого маршала победы, и харьковчане будут отмечать этот святой праздник именно 9 мая», - заявил Терехов.

Напомним, в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко.

8 мая 2019 на сайте горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова.

Украинский институт национальной памяти в свою очередь обратился в ГПУ

20 июня 2019 года Нацполиция Харьковщины открыла уголовное производство в отношении решения депутатов Харьковского горсовета вернуть проспекта Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

Харьковский окружной административный суд признал переименование проспекта незаконным.

Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что проспект в Харькове не может носить имя Жукова, так как он подпадает под законодательство о декоммунизации.

26 февраля 2020 года сессия Харьковского горсовета опять приняла решение о присвоении проспекту в Харькове имени Жукова.

18 июня 2020 года Харьковский окружной административный суд во второй раз отменил решение городского совета о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь Жукова.

Выборы мэра Харькова назначены на 31 октября 2021 года. Терехов – один из основных кандидатов.
ForUm

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