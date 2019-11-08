Второй апелляционный административный суд рассмотрел апелляцию Харьковского горсовета на решение суда первой инстанции о признании незаконным возвращению проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Игорь Черняк.

«Второй апелляционный административный суд исправил процессуальные нарушения суда первой инстанции и опять же... отменил решение горсовета о переименовании назад проспекта Маршала Жукова. С момента провозглашения постановление суда вступило в законную силу! Отныне - Жукова снова нет на карте Харькова! Спасибо коллегии судей по правосудное решение», - написал он.

Напомним, 19 июня депутаты Харьковского городского совета проголосовали за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

В тот же день с иском в Харьковский окружной админсуд обратился представитель нардепа Андрея Белецкого, который просит отменить решение горсовета. С заявлением в полицию после решения горсовета обратился депутат городского совета Игорь Черняк.

В 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко.

8 мая 2019 на сайте горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова.

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке петиций и призвал их поддержать и местных жителей.

Украинский институт национальной памяти в свою очередь обратился в ГПУ.

20 июня Нацполиция Харьковщины открыла уголовное производство в отношении решения депутатов Харьковского горсовета вернуть проспекта Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

Харьковский окружной административный суд признал переименование проспекта незаконным.