Второй апелляционный административный суд рассмотрел апелляцию Харьковского горсовета на решение суда первой инстанции о признании незаконным возвращению проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.
Об этом сообщил в Facebook адвокат Игорь Черняк.
«Второй апелляционный административный суд исправил процессуальные нарушения суда первой инстанции и опять же... отменил решение горсовета о переименовании назад проспекта Маршала Жукова. С момента провозглашения постановление суда вступило в законную силу! Отныне - Жукова снова нет на карте Харькова! Спасибо коллегии судей по правосудное решение», - написал он.
Напомним, 19 июня депутаты Харьковского городского совета проголосовали за возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.
В тот же день с иском в Харьковский окружной админсуд обратился представитель нардепа Андрея Белецкого, который просит отменить решение горсовета. С заявлением в полицию после решения горсовета обратился депутат городского совета Игорь Черняк.
В 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко.
8 мая 2019 на сайте горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова.
Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке петиций и призвал их поддержать и местных жителей.
Украинский институт национальной памяти в свою очередь обратился в ГПУ.
20 июня Нацполиция Харьковщины открыла уголовное производство в отношении решения депутатов Харьковского горсовета вернуть проспекта Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.
Харьковский окружной административный суд признал переименование проспекта незаконным.
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