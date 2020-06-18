Харьковский окружной административный суд, рассмотрев иск ВО «Свобода», во второй раз отменил решение городского совета о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова.

Об этом сообщает Укринформ.

«По иску ВО «Свобода» рассмотрено решение Харьковского горсовета от 26 февраля о переименовании проспекта Петра Григоренко в честь маршала Георгия Жукова. Это решение отменено, поскольку оно признано противоправным», - сообщили в суде.

Это отмена – уже второй по решению горсовета относительно увековечения в Харькове памяти Жукова.

У здания суда прошел пикет активистов патриотических организаций города за отмену решения горсовета о переименовании проспекта.

Напомним, в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко.

8 мая 2019 на сайте горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова.

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке петиций и призвал их поддержать и местных жителей.

Украинский институт национальной памяти в свою очередь обратился в ГПУ.

20 июня 2019 года Нацполиция Харьковщины открыла уголовное производство в отношении решения депутатов Харьковского горсовета вернуть проспекта Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

Харьковский окружной административный суд признал переименование проспекта незаконным.

Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что проспект в Харькове не может носить имя Жукова, так как он подпадает под законодательство о декоммунизации.

26 февраля сессия Харьковского горсовета опять приняла решение о присвоении проспекту в Харькове имени Маршала Жукова.