Украиснкие военные на Донбассе с начала мая обезвредили уже два дроны сепаратистов. Об этом говорится в сообщении штаба ООС в Facebook.

Так, 3 мая недалеко от Новолуганского бойцы сбили вражеский БПЛА, переоборудованный для сброса боеприпасов и дистанционного минирования. Он содержал компоненты российского производства.

6 мая вблизи Гранитного беспилотник сепаратистов был подавлен средствами РЭБ и сбит огнем из стрелкового оружия. Как оказалось, этот БПЛА типа Тахион, изготовляется ООО Ижмаш – Беспилотные системы РФ. Он находится на вооружении сухопутных войск РФ.

С начала года штаб подтверждает значительное увеличение количества применения противником беспилотных летательных аппаратов. Целью таких действий является проведение воздушной разведки, выдача целеуказаний, корректировка огня, дистанционное минирование местности, а также сброс взрывных устройств.

Напомним, во львовской больнице умер военный, раненый на Донбассе.