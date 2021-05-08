Во львовской больнице скончался военнослужащий Юрий Опрышко. Он получил пулевое ранение в голову вблизи Старогнатовки на Донбассе.

Об этом сообщил Полтавский областной территориальный центр комплектования на странице в Facebook .

«Сегодня перестало биться сердце воина из Полтавской области - младшего сержанта Опрышка Юрия... 10 мая в 11:00 в Кременчуге состоится отдание воинских почестей и прощания с защитником», - заявили в центре.

Младший сержант получил ранение 9 апреля, после чего его оперативно доставили в госпиталь Мариуполя, а затем перевезли во Львов.

«Почти месяц врачи боролись за жизнь украинского героя, но, к сожалению, судьба распорядилась иначе», - добавили в центре.