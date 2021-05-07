Предприниматель Александр Еримичук просит суд отменить санкции, под которые он попал из-за возможной причастности к контрабанде.

Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на расписание судебных заседаний.

Еримичук обратился в Кассационный административный суд в составе Верховного суда, который уполномочен пересматривать указы президента.

Ответчиком указан Владимир Зеленский. Третьими лицами – Совет нацбезопасности и обороны и Служба безопасности Украины.

Еримичук просит признать противоправным и отменить указа президента №14 /2021, изданный 3 апреля 2021.

Этим указом Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении лиц, которых назвали «топ-десяткой украинской контрабанды».

ВС назначил состав суда, который будет слушать дело, на данный момент в нем еще нет решений.

Александр Еримичук значится руководителем нескольких предприятий в Черновцах, которые занимаются или занимались ранее строительством и торговлей.

2 апреля на заседании Совета национальной безопасности и обороны ввели санкции против топ-десятки украинской контрабанды. 21 апреля ОП обнародовал указ о применении санкций в отношении еще 13 человек.

После этого от работы отстранили более 100 работников Гостаможслужбы, среди которых – 17 руководителей таможен и таможенных постов.

Трех человек из списка «контрабандистов», в частности, Альперина, президент Владимир Зеленский лишил украинского гражданства.

Кабинет министров готовит процедуру депортации этих трех лиц.