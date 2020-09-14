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В Черкасской области оперативные сотрудники Черновицкого отряда задержали пилота и изъяли сверхлегкий самолет типа «Zenith» без бортового номера, который нарушал границу с Румынией в пределах Черновицкой области. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы.

Вчера, в ходе проведения комплекса оперативных мероприятий, направленных на недопущение перемещения табачной контрабанды, удалось обнаружить самолет «Zenith» и задержать пилота-контрабандиста.

Благодаря проведенной оперативной работе пограничники установили взлетно-посадочную площадку, с которой осуществлял незаконные полеты «воздушный контрабандист».

Оперативники и военнослужащие мобильного подразделения типа «С» обнаружили мужчину на Черкасщине в н.п. Хлыстуновка. Тот как раз вернулся из Буковины, где в ночь с 11 на 12 сентября 4 раза залетал в воздушное пространство соседней страны с целью перемещения табачных изделий.

Все факты противоправных действий пилота пограничники задокументировали с помощью стационарного тепловизора на базе автомобиля «Volkswagen» и приборов для ночного наблюдения.

В действиях пилота усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 334 «Нарушение правил международных полетов» Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
ForUm

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