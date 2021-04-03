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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов озвучил список "топ-10 контрабандистов", попавших под санкции СНБО. Решение о введении санкций было принято на заседании 2 апреля.

Об этом Данилов заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По словам Данилова, под санкции попали:

  1. Бокало Иван Васильевич.
  2. Пересоляк Валерий Иванович.
  3. Кушнир Юрий Радулович.
  4. Еримичук Александр Владимирович.
  5. Фирманюк Орест Игоревич.
  6. Альперин Вадим Александрович.
  7. Чудаков Александр Леонидович.
  8. Шерман Виктор Бенедиктович.
  9. Кравченко Александр Николаевич.
  10. Дидух Владимир Степанович.

«Это перечень не последний, дальше на следующих заседаниях СНБО будут рассматриваться следующие вопросы», - отметил Данилов.

Напомним, в пятницу Совет национальной безопасности и обороны Украины на своем заседании ввел персональные санкции против лиц, которых подозревают в организации контрабанды.
ForUm

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