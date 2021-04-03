Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов озвучил список "топ-10 контрабандистов", попавших под санкции СНБО. Решение о введении санкций было принято на заседании 2 апреля.
Об этом Данилов заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
По словам Данилова, под санкции попали:
- Бокало Иван Васильевич.
- Пересоляк Валерий Иванович.
- Кушнир Юрий Радулович.
- Еримичук Александр Владимирович.
- Фирманюк Орест Игоревич.
- Альперин Вадим Александрович.
- Чудаков Александр Леонидович.
- Шерман Виктор Бенедиктович.
- Кравченко Александр Николаевич.
- Дидух Владимир Степанович.
«Это перечень не последний, дальше на следующих заседаниях СНБО будут рассматриваться следующие вопросы», - отметил Данилов.
Напомним, в пятницу Совет национальной безопасности и обороны Украины на своем заседании ввел персональные санкции против лиц, которых подозревают в организации контрабанды.
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