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Служба безопасности Украины предотвратила создание мощного канала незаконного перемещения через государственную границу из стран ЕС брендовых товаров. Правоохранители заблокировали груз 75 тонн, сообщил пресс-центр ведомства.

Контрабандную схему организовал гражданин Украины, который с апреля 2021 находится в санкционных списках СНБОУ. Вместе с сообщниками он в столичном теневом офисе разработал план регулярных «поставок» в Украину брендовой одежды, обуви и тканей.

Злоумышленники пытались ввезти в Украину через таможенный пункт пропуска партии товаров с нарушением таможенного законодательства. В сопроводительных документах они указали недостоверные сведения о наименовании и стоимости груза, чтобы минимизировать таможенные платежи.

Задокументировано, что разница между реальными таможенными пошлинами и той суммой, которую они планировали уплатить, составила более 5 млн грн.

В ходе 10 обысков, проведенных в офисных, складских и жилых помещениях злоумышленников, обнаружено и изъято:

  • печати, в том числе подсанкционных предприятий, финансово-хозяйственную документацию;
  • магнитные носители информации с подтверждением противоправной деятельности;
  • записи с черновой бухгалтерией.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины, продолжается следствие для привлечения к ответственности всех причастных к противоправной деятельности лиц. Участникам противоправной схемы планируется уведомление о подозрении.
ForUm

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